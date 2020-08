من الدور 36.. رامز أمير: محدش يحاول يعمل الحاجات دى

View this post on Instagram

طب يا جماعة ده الدور ال ٣٦ لازم اوضح للكل محدش يحاول يعمل الحجات دى عشان خطر جدا، انا بتدرب باركور بقالى سنين عشان اوصل انى اعمل كده و اكيد فيه مجازفة كبيرة جدا، اوعوا حد يعمل كده بعد اذنكم🤍، اه و استنوا الفيديو الكامل اخر الاسبوع 😉🔥 🎥 @mostafatracto