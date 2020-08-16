من الدور 36.. رامز أمير: محدش يحاول يعمل الحاجات دى





ظهر الفنان رامز أمير فيديو عبر حسابه على موقع يقف على حافة سور عالٍ في الدور الـ36، وكان يسير بشكل ثابت.أوضح أنه منذ سنوات يتدرب "باركور" وهي رياضة الوثب من منطقة إلى أخرى باستخدام قدرات بدنية، ووعد جمهوره لفيديو ينشره الأسبوع المقبل.وعلق رامز قائلا: لازم اوضح للكل محدش يحاول يعمل الحجات دى عشان خطر جدا، انا بتدرب باركور بقالى سنين عشان اوصل انى اعمل كده واكيد فيه مجازفة كبيرة جدا، اوعوا حد يعمل كده بعد اذنكم.