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فن

من الدور 36.. رامز أمير: محدش يحاول يعمل الحاجات دى

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:52 م
رامز أمير
رامز أمير
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نبيل العدوي
ظهر الفنان رامز أمير فيديو عبر حسابه على موقع يقف على حافة سور عالٍ في الدور الـ36، وكان يسير بشكل ثابت.

أوضح أنه منذ سنوات يتدرب "باركور" وهي رياضة الوثب من منطقة إلى أخرى باستخدام قدرات بدنية، ووعد جمهوره لفيديو ينشره الأسبوع المقبل.

وعلق رامز قائلا: لازم اوضح للكل محدش يحاول يعمل الحجات دى عشان خطر جدا، انا بتدرب باركور بقالى سنين عشان اوصل انى اعمل كده واكيد فيه مجازفة كبيرة جدا، اوعوا حد يعمل كده بعد اذنكم.

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يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وجسد  الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.

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