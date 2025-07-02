البرلمان يستأنف جلسته العامة لحسم مشروع قانون الإيجار القديم .. اليوم

يستأنف مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس اليوم الأربعاء لحسم مشروع قانون الإيجار القديم.



و في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب ، والتي انعقدت أمس الثلاثاء الاول من يوليو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.