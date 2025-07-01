استجابة لطلب البرلمان ..رئيس جهاز الإحصاء يستعرض بيانات المستأجرين

عرض اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء ، البيانات التى طلبها المجلس في جلسة الاثنين .

قال بركات :" اعتبرنا كل المستأجرين الذين يتعدى سنهم أكثر من 60 عاما في 2017 ، من المستأجرين الأصليين .

و أضاف أن عددهم بلغ مليون و 600 ألف مستأجر في جميع المحافظات .

وأوضح أن عدد المستأجرين الاصليين في محافظة القاهرة بلغ 176 ألفا و 900 ، و في محافظة الدقهلية 11 ألفا و 800 مستأجر ، و في محافظة الاسكندرية 65 الفا و 21 و في محافظة الجيزة 57 ألفا و 843 .

وأشار إلى أن هذا هو المستأجر الأصلي وهو كل من فوق سن الستين في 2017 و هذا نظام دولي متبع.