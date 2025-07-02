كوب بدون سكر ينقذ حياتك.. دراسة تكشف تأثير الشاي على القلب والدماغ

رغم أنه يُعد مشروبًا يوميًا بسيطًا، إلا أن كوب الشاي التقليدي قد يكون أكثر فائدة مما نظن، فقد كشفت دراسة جديدة أن تناول كوبين من الشاي غير المحلى يوميًا يُقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا

وبحسب الدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية لأمراض القلب والوقاية من المخاطر القلبية الوعائية، فإن تناول الشاي دون سكر أو محليات صناعية قد يُساعد على حماية القلب وتحسين الصحة العامة.

وأجرى باحثون من جامعة نانتونغ الصينية تحليلًا لبيانات أكثر من 177,800 شخص بالغ في المملكة المتحدة، بمتوسط عمر بلغ 55 عامًا، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

ووُجد الباحثون، أن 147,903 منهم من شاربي الشاي، و68.2% من هؤلاء كانوا يتناولونه بدون سكر أو محليات.

وخلال فترة متابعة استمرت 12.7 عام في المتوسط، تم تسجيل أكثر من 15,000 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك 2,679 حالة سكتة دماغية و2,908 حالة فشل قلبي.

فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا

فوائد الشاي غير المُحلّى بحسب النتائج

وكشفت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين تناولوا كوب من الشاي غير المحلى يوميا قد شهدوا انخفاض خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 21%، وانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 14%، وتقليل احتمالية الإصابة بمرض القلب التاجي بنسبة 7%

أما بالنسبة لمن أضافوا السكر أو المحليات إلى الشاي، فلم تظهر أي فوائد صحية مماثلة.

فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا

ما السر في الشاي غير المحلى؟

ويرجّح الباحثون أن الشاي غير المحلى يحافظ بشكل أفضل على المركبات النشطة بيولوجيًا، مثل: البوليفينولات، وهي مركبات معروفة بتأثيراتها المضادة للأكسدة والالتهاب.

بينما يمكن للسكر والمحليات الصناعية أن تُساهم في:

ـ مقاومة الأنسولين

ـ اضطرابات التمثيل الغذائي

ـ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.