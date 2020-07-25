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فن

رامز أمير: ملايين الناس كل يوم بياخدوا قرار إنهم يغيروا حياتهم للأحسن.. شاهد

السبت 25/يوليه/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان رامز أمير صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق رامز امير قائلا: "ملايين الناس كل يوم بياخدوا قرار انهم يغيروا حياتهم للاحسن، بس اللى بينفزوا القرار دى قليلين جدا، و هما دول الناس القوية اللى بجد، الناس اللى قدرت تغلب اشرس خصم ممكن تقابله فى حياتك اللى هو نفسك أوعى تقبل تكون ضعيف". 

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يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.


وجسد  الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.


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