رامز أمير: ملايين الناس كل يوم بياخدوا قرار إنهم يغيروا حياتهم للأحسن.. شاهد

ملايين الناس كل يوم بياخدوا قرار انهم يغيروا حياتهم للاحسن، بس اللى بينفزوا القرار دى قليلين جدا، و هما دول الناس القوية اللى بجد، الناس اللى قدرت تغلب اشرس خصم ممكن تقابله فى حياتك اللى هو نفسك اوعى تقبل تكون ضعيف 😉🔥