رئيس جامعه المنصورة يهنئ عميد الآداب الأسبق لاختياره عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة

هنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد أحمد غنيم أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب بجامعة المنصورة وعميدها الأسبق على اختياره عضوا في المجلس الأعلى للثقافة ضمن التشكيل الجديد، مشيرا إلى أن هذا يعد تكريما مستحقا، معربا عن فخر الجامعة واعتزازها بانضمام أحد علمائها المرموقين إلى هذا الصرح الثقافي الرفيع.



وأكد أن تمثيل الجامعة في تشكيل المجلس الأعلى للثقافة يعكس دورها المتنامي في خدمة قضايا الثقافة والمعرفة والمجتمع.



وأوضح رئيس الجامعة أن اختيار الدكتور غنيم يعد ترجمة واقعية لمكانته الفكرية وإسهاماته الجادة في دراسة المجتمع المصري وتنوعه الثقافي كما يجسد حضور الجامعة في الحراك الثقافي الوطني ويعكس إيمانها بأهمية دور أساتذتها في صياغة الوعي العام والارتقاء بالخطاب الثقافي المعاصر.