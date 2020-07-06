العكازين مع السلامة.. رامز أمير يعلن عن تعافيه من الإصابة .. شاهد

التى اصيب بها أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"





وعلق رامز امير على الصورة قائلا "

الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله،

كده العكازين مع السلامة👋🏻🔥

جاهزين😉؟ ".









وتفاعل مع عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

حمدلله على سلامتك - وحشتنا والله - حمد لله علي السلامة يوحش





تعرض الفنان رامز أمير مؤخرًا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، اجرى على إثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي. يذكر ان

وجسد الفنان رامز أمير جسد شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.





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