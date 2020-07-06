العكازين مع السلامة.. رامز أمير يعلن عن تعافيه من الإصابة .. شاهد

اعلن الفنان رامز امير عن تعافية من الاصابة التى اصيب بها أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور" ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلق رامز امير على الصورة قائلا "
الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله،
كده العكازين مع السلامة👋🏻🔥
جاهزين😉؟ ".
وتفاعل مع عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
حمدلله على سلامتك - وحشتنا والله - حمد لله علي السلامة يوحش
يذكر ان تعرض الفنان رامز أمير مؤخرًا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، اجرى على إثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.
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