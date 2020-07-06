AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

العكازين مع السلامة.. رامز أمير يعلن عن تعافيه من الإصابة .. شاهد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:27 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
اعلن  الفنان رامز امير عن تعافية من الاصابة  التى اصيب بها أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"  ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلق رامز امير على الصورة قائلا " 
الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله،
كده العكازين مع السلامة👋🏻🔥
جاهزين😉؟  ".


وتفاعل مع عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 
حمدلله على سلامتك  - وحشتنا والله - حمد لله علي السلامة يوحش 

يذكر ان تعرض الفنان رامز أمير مؤخرًا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، اجرى على إثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.
وجسد  الفنان رامز أمير جسد شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.

اقرا ايضا : 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار رامز جلال.. ملاحظات واضحة على فبركة رامز مجنون رسمي

موجز السوشيال ميديا.. مواصفات "عروس" محيى إسماعيل.. أحدث ظهور لنادية الجندي.. الملحمة الكبرى لأمير كرارة

بويكا الغلابة: رامز أمير يكشف عن إصابة خطيرة بسبب رياضة الباركور

قطع في الرباط الداخلي وكسر في الشظية.. آخر تطورات إصابة رامز أمير

قبل ولا بعد الإصابة.. رامز أمير يستفتي جمهوره: أيهما أحلى؟.. شاهد

علاج طبيعى.. رامز أمير يكشف لـ صدى البلد تطورات حالته الصحية

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

أبو ريدة ضد لقجع.. تفاصيل إحباط مخطط استضافة المغرب لنهائيات دوري أبطال إفريقيا

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

فرحه كان في العيد..والد ضحية الغدر بالشرقية يروي مأساته: خرج يشتغل قتلوه..صور

انتقال كورونا عبر الهواء.. خلاف علمي متجدد يثير المخاوف من احتمالية حدوثه

فى ذكرى ميلادها.. حادث اليم أنهى حياة نادية سيف النصر وتسبب فى هجرة زوجها إلى اليونان

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة

ساندي تتألق فى إطلالة كاجوال بسيطة .. شاهد

أبرزها الكريز والزنجبيل.. 5 مكونات طبيعية بديلة لتسكين آلام الأسنان والمفاصل