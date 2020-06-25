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فن

رامز أمير لجمهوره: حد عارف البدلة دي بتاعت إيه؟

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:06 م
رامز امير
رامز امير
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ندى فكري
نشر الفنان رامز أمير صورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق  رامز أمير علي الصورة قائلا: "حد عارف البدله دي بتاعت ايه ؟ ".

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:

- بتاعتك اكيد
- لا ميين ؟
- بتبهرنا بلبسك

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وشارك رامز أمير كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الذي يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويًا، ومن إنتاج سينرجي.
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حد عارف البدلة دى بتاعت ايه ؟

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