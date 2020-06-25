رامز أمير لجمهوره: حد عارف البدلة دي بتاعت إيه؟

نشر الفنان

صورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:

- بتاعتك اكيد

- لا ميين ؟

- بتبهرنا بلبسك

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