وزير الداخلية: مخططات الإخوان لاستقطاب الشباب وإثارة البلبلة تصطدم بالوعي الشعبي واليقظة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الإحباط والبلبلة والنفاذ إلى عقول الشباب الذين لم يعاصروا جرائمها، تستهدف تمكينها من العودة إلى المشهد السياسي على حساب مقدرات الدولة.

حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

وقال اللواء محمود توفيق، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن هذه المحاولات تواجه يقظة أمنية ووعيًا شعبيًا يدرك الأهداف الحقيقية لتلك المخططات.

وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية على أن إعداد رجل الشرطة العصري لا يقتصر على امتلاك المعرفة والمهارات الفنية، بل يشمل بناء شخصية متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف المواقف الضاغطة، بما يضمن أداءً أمنيًا متميزًا في إنفاذ القانون وحماية أمن المواطنين وحقوقهم.

برنامج تدريبي شامل لتنمية القدرات البشرية

وأوضح أنه تم، بالتنسيق مع الجهات العلمية المتخصصة بالدولة، تطوير برنامج تدريبي شامل لتنمية القدرات البشرية ومهارات مواجهة المواقف الضاغطة، على أن يُدرّس بأكاديمية الشرطة اعتبارًا من العام الجاري، مع تعميمه على مختلف المعاهد التدريبية الشرطية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا خاصًا بمجال الإنقاذ والحماية المدنية، لما له من دور حيوي في حماية الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى تطوير المناهج الخاصة بهذا التخصص في أكاديمية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن.

إعداد كوادر مؤهلة لدعم قطاع الإنقاذ

وأكد وزير الداخلية أن تطوير المناهج أسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم قطاع الإنقاذ والحماية المدنية، وكان عاملًا رئيسيًا في حصول فريق البحث والإنقاذ التابع للوزارة على التصنيف الدولي المعتمد من الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة.