وزير الداخلية: استحداث تخصص الذكاء الاصطناعي بأكاديمية الشرطة لمواجهة الجرائم الإلكترونية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الوزارة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الأمنية، من خلال إعداد كوادر شرطية متخصصة قادرة على مواجهة الجرائم الإلكترونية والتعامل مع التحديات الأمنية المستحدثة.

حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

وقال اللواء محمود توفيق، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن قوة المؤسسات لا تُقاس بما تمتلكه من إمكانيات مادية فقط، وإنما بما يتوافر لديها من طاقات بشرية قادرة على توظيف هذه الإمكانيات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأوضح وزير الداخلية أنه تم استحداث تخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لطلاب أكاديمية الشرطة، إلى جانب الانتهاء من إعداد برامج تدريبية متقدمة في هندسة الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية بالمركز التخصصي لنظم التكنولوجيا الأمنية بالوزارة.

وأشار إلى أن هذه البرامج تستهدف تعزيز قدرات الكوادر الشرطية المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أن جهود الوزارة في هذا المجال حققت نتائج متميزة حظيت بإشادات دولية.

وأضاف وزير الداخلية أن الوزارة تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير منظومة إعداد وتأهيل رجال الشرطة، بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني والتعامل مع أنماط الجرائم الجديدة بكفاءة واحترافية.