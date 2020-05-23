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رامز أمير عن مشاركته فى الاختيار: فخور بالتجربة واتوجعنا زى المشاهدين

السبت 23/مايو/2020 - 02:44 ص
الفنان رامز أمير
الفنان رامز أمير
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حمزة شعيب
أعرب الفنان رامز أمير ممثل دور النقيب طلعت سباعي في مسلسل الإختيار، عن فخره وسعادته بعد حلقة "البرث"، مردفا:" مسؤولية كبيرة أن تجسد دور بهذا الحجم".

وتابع رامز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"أحنا عشينا كل اللحظات بكل تفاصيلها وتأثرنا وإتوجعنا زى كل المشاهدين".

وأكمل:" سعيد بالتجربة والمشاركة في هذا العمل ولم اشعر بصعوبة أثناء التمثيل بكل كنت مسرورًا".

ونوه إلى انه كان يجلس في الصحراء اثنا التصوير وشعر بالوحشة التي كان يشعر بها الأبطال الحقيقين، لافتا إلى أن كان على تواصل مع النقيب سباعي وتواصل معه تلفونية عقب حلقة البرث واعرب له عن سعادته بالعمل.

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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