100 ألف عملية بحث.. الاختيار يحدث ضجة بعد حلقة استشهاد أحمد المنسي

ضجة كبيرة أثيرت بعد الحلقة 28 من مسلسل الاختيار ، التي تم عرضها أمس الخميس عبر قناة ON E الفضائية ، والتي رصدت ملحمة البرث الدموية، التي استشهد فيها ضابط الصاعقة المصرية أحمد المنسي، وجنود وضباط من رجال كمين البرث.









وتصدر مسلسل الاختيار تريند محرك جوجل، بأكثر من 100 ألف عملية بحث خلال الساعات الماضية، بعد الحلقة التي خطفت قلوب المصريين، وتفاعل الكثيرون معها لتذكرهم مشاهد استشهاد أبطال القوات المسلحة.





فيما تصدر هاشتاج #ملحمة_البرث، قائمة البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتفاعل الكثير من النشطاء مع أحداث الحلقة 28 لمسلسل الاختيار، الذي تناول الملحمة الدامية التي راح ضحيتها الشهيد أحمد المنسي، وعدد كبير من رجال الصاعقة المصرية، على يد التكفيريين.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

