الرئيس السيسي يوجه رسالة لأسر خريجي الشرطة: قدمتم أبناءكم وبناتكم لمصر ونشكركم على مساهمتكم في حفظ أمنها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى خريجي أكاديمية الشرطة الجدد وأسرهم، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأسر في إعداد أبنائها وبناتها وتقديمهم لخدمة الوطن والمساهمة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن الأسر تستحق التهنئة والتقدير على ما قدمته من جهد في تربية أبنائها وتأهيلهم لتحمل مسؤولية خدمة الوطن، مضيفًا: «ربيتهم وقدمتم أبناءكم وبناتكم لمصر، فنشكركم على كده، ونشكركم على إن أنتم ساهمتم بأبنائكم في حفظ أمن واستقرار مصر».

وأكد الرئيس السيسي أن الأسر المصرية تقوم بدور عظيم، وتمثل شريكًا حقيقيًا لمؤسسات الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به في دعم أبنائها وتشجيعهم على أداء واجبهم الوطني.

الحفاظ على أمن مصر واستقرارها

وأضاف الرئيس أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في حماية المواطنين وصون مقدرات الوطن.