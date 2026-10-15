بحضور الرئيس السيسي| النعماني يشهد ندوة «وطن الأبطال» ويؤكد: التصدي للشائعات مسؤولية الجميع

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان "وطن الأبطال"، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وذلك بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من السادة الوزراء، وكبار قادة القوات المسلحة.

جامعة سوهاج

وقال النعماني نحرص على المشاركة في الندوات التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة، انطلاقًا من إيماننا بأهمية استلهام الدروس الوطنية من انتصارات أكتوبر المجيدة، التي ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مقدما تحية إجلال وتقدير لشهداء مصر الأبرار .

وأضاف النعماني انه خلال الندوه شدد فخامته على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم، كلٌّ في موقعه، من أجل مخاطر محاولات إسقاط الدول من الداخل، ولا سيما في ظل الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية.

وحماية وعي أبنائه من الشائعات والأفكار المغلوطة ومحاولات بث الفرقة وزعزعة الاستقرار. ومن هذا المنطلق، يأتي إنشاء مركز مواجهة الشائعات بجامعة سوهاج تجسيدًا لدور الجامعة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

ونشر الوعي الوطني، وتحصين عقول الشباب، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والأخبار المفبركة.