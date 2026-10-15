مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف خبيرين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال

تستضيف مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى عمارة، استشاري جراحات المناظير والليزر للمسالك البولية والتناسلية بمستشفى هامبشاير بالمملكة المتحدة، للعمل خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر المقبل.



ويتم مناظرة الحالات يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع بمستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.



للاستعلام، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 01103111651.



كما تستضيف المستشفى الأستاذ الدكتور ظافر دوكومشو، أستاذ جراحة الأطفال ومناظير الصدر والبطن الجراحية بكلية الطب بجامعة إيجا في تركيا، للعمل خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر المقبل.



ويتم مناظرة الحالات يومي الثلاثاء والأربعاء، 3 و4 نوفمبر، بمستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا.

للاستعلام، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 01018115846.