محدش يقدر على 100 مليون.. رسالة الرئيس السيسي عن وحدة المصريين ومسؤوليتهم تجاه الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية وحدة المصريين وتكاتفهم لمواجهة التحديات، مشددًا على أن الحفاظ على الدولة وأمنها واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة وأبناء الشعب المصري.

وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته، ومواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة،قائلا: محدش يقدر على 100 مليون.

جاء ذلك في سياق حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة، حيث شهدت الاحتفالية عروضًا ميدانية وقتالية قدمها الطلبة، استعرضوا خلالها جانبًا من مهاراتهم وتدريباتهم بالأكاديمية.