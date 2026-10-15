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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: الشرطة والقوات المسلحة جناحا الأمن القومي واستقرار الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة تمثلان جناحي الأمن القومي المصري، وأن كل مؤسسة منهما تؤدي دورًا ضروريًا في حماية الدولة والحفاظ على استقرارها، سواء في الداخل أو في مواجهة التهديدات والمخاطر الخارجية.

محاولات تستهدف إحدى المؤسستين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن أي محاولات تستهدف إحدى المؤسستين تستهدف في جوهرها استقرار الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة إدراك المجتمع لأهمية الحفاظ على المؤسستين ودورهما الوطني.

وأوضح الرئيس أنه يستحضر ذاكرة الوطن وما شهدته مصر من أحداث وتحديات منذ عام 2013، محذرًا من المحاولات التي تستهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الأجيال التي لم تعاصر تلك الأحداث، بما في ذلك محاولات الإساءة إلى الشرطة والقوات المسلحة.

بناء وعي مجتمعي حقيقي يدرك طبيعة الدور الذي تقومان به

وأضاف أن الحفاظ على المؤسستين لا يقتصر على الإجراءات الأمنية، وإنما يتطلب بناء وعي مجتمعي حقيقي يدرك طبيعة الدور الذي تقومان به، وأهمية استمرارهما في أداء مسؤولياتهما لحماية أمن البلاد واستقرارها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن أعداد العاملين في الشرطة والقوات المسلحة، إلى جانب أسرهم وأصدقائهم وجيرانهم، تمثل دائرة واسعة من المواطنين القادرين على المساهمة في نشر الوعي بأهمية دور المؤسستين، مؤكدًا أن الحديث عن هذه القضية مسؤولية مجتمعية ينبغي أن يشارك فيها الجميع.

التصدي لمحاولات التشويه

وشدد الرئيس على أن تعرض أي من المؤسستين لأزمة كبيرة من شأنه أن ينعكس على قدرة الدولة المصرية واستقرارها، لافتًا إلى أهمية استمرار توعية المواطنين بالمخاطر التي تستهدف مؤسسات الدولة، والتصدي لمحاولات التشويه التي تستهدف التأثير في وعي الأجيال الجديدة.

السيسي الرئيس السيسي الشرطة القوات المسلحة

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