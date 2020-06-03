قطع في الرباط الداخلي وكسر في الشظية.. آخر تطورات إصابة رامز أمير





وقال رامز : " "الحمد لله أنا دلوقتى فى البيت و بقيت أحسن كتير، إن شاء الله الفترة الجاية هبتدى علاج طبيعى و تأهيل على طول عشان أرجع اتشقلب بسرعة.





اقرأ أيضا





وأضاف رامز قائلا : "وبالنسبة للإصابة مكنتش حابب أقولكم بظبط هي إيه عشان متزعلوش بس كله عاوز يعرف، أنا جالى قطع فى الرباط الداخلى فى الأنكل و كسر فى الشظية و دول اتعملوا فى العملية الأولى.





وأوضح رامز قائلا : "الصورة التانية للحاجات اللى كانت جوة رجلى و شيلتها فى العملية التانية.





وأشار رامز قائلا : "الحمد لله عمر الشقى بقى، إن شاء الله هطمنكم أول بأول، هعيشكم معايا فترة التأهيل و هوريكم إزاى لما تقع تقوم تانى و تضحك على نفسك كمان، يا رب بس".