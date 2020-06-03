قطع في الرباط الداخلي وكسر في الشظية.. آخر تطورات إصابة رامز أمير

نشر الفنان رامز امير صورا وتعليقا جديدا يكشف من خلاله تطورات حالته الصحية بعد الإصابة التى تعرض لها فى قدمه اليسرى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وقال رامز : ""الحمد لله أنا دلوقتى فى البيت و بقيت أحسن كتير، إن شاء الله الفترة الجاية هبتدى علاج طبيعى و تأهيل على طول عشان أرجع اتشقلب بسرعة.
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وأضاف رامز قائلا : "وبالنسبة للإصابة مكنتش حابب أقولكم بظبط هي إيه عشان متزعلوش بس كله عاوز يعرف، أنا جالى قطع فى الرباط الداخلى فى الأنكل و كسر فى الشظية و دول اتعملوا فى العملية الأولى.
وأوضح رامز قائلا : "الصورة التانية للحاجات اللى كانت جوة رجلى و شيلتها فى العملية التانية.
وأشار رامز قائلا : "الحمد لله عمر الشقى بقى، إن شاء الله هطمنكم أول بأول، هعيشكم معايا فترة التأهيل و هوريكم إزاى لما تقع تقوم تانى و تضحك على نفسك كمان، يا رب بس".