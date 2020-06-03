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فن

بعد تدهور حالتها الصحية.. هاني رمزي لـ رجاء الجداوي: إن شاء الله تقومي بالسلامة.. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:59 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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مصطفى كرم

نشر الفنان هاني رمزي صورة له مع الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وعلق هاني رمزي على الصورة  قائلا "ربنا يشفيكى يا حبيبتى وإن شاء الله تشدى حيلك وتقومى بالسلامه ... إدعوا لحبيبه الكل بالشفا #رجاء_الجداوي ".

كشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

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وقال سعيد السقعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إن الفنانة تبث روح جيدة جدا داخل مستشفى العزل".

وأضاف سعيد السقعان "تعرضت "الجداوي" لبعض المضاعفات، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، فاضطررنا نقلها إلى العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي، وهي المرحلة قبل تركيب جهاز التنفس الصناعي الكامل".

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