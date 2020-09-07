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توك شو

تامر أمين يكشف مفاجأة جديدة عن سيارة ياسمين صبري.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:43 م
السيارة
السيارة
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إبراهيم القادري
علق الاعلامي تامر امين على شراء رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سيارة لزوجته الفنانة ياسمين صبري .

وقال تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن هذه السيارة ليست السيارة التي اشتراها رجل الأعمال أحمد ابو هشمية وهذه ليست سيارة ياسمين صبري  .

وأوضح تامر أمين ، أن شراء السيارة مؤكد ولكن صورة السيارة هي التي اختلفت والسيارة التي تداول صورتها تعود الى رجل اعمال متواجد في مصر .

وتابع : أن السيارة الزرقاء ليست للفنانة ياسمين صبري ولكن لونها في اعتقادي انها سوداء مؤكدا على ان السيارتين جاءا في وقت واحد واحدة لرجل الأعمال والثانية للفنانة ياسمين صبري .

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