منة فضالى تتألق فى أحدث ظهور لها على إنستجرام.. شاهد

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



