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فن

منة فضالى تتألق فى أحدث ظهور لها على إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة منة فضالى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

صباح الورد - قمر - الجميلة

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في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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