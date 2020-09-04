تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

يصادف اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة منة فضالي والتي أتمت عامها الـ 37، وتتمتع منة بجمال هادئ، وحضور لافت عند الجمهور.





وتتميز إطلالات منة فضالي بأنها تجمع بين البساطة والأناقة فهي تحرص على اتباع احدث صيحات الموضة واختيار الأزياء وقطع الملابس ذات الماركات العالمية.





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تميل منة فضالي إلي اختيار الملابس الكاجوال أكثر من الإطلالات الكلاسيكية، كما تعتمد على الأزياء التي تكشف عن قوامها المثالي و الرشيق وذوقها الرفيع أيضا.





ولم تقتصر الموضة عند منة فضالي على الملابس فقط بينما تخطف الأنظار أيضا بالأحذية و الحقائب التي تظهر بها كما تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات العصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة.





تحرص منة فضالي على التنوع والتجديد دائما،حيث تظهر من حيث لأخر بلون شعر وقصة جديدة تكشف عن جمالها، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على صيحات المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها.



