بملابس كلاسيك.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة أصدقائها.
خطفت منة فضالي الأنظار فى الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذا اكمام مشكوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معها بنطلون مميز بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها.
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وأنتعلت منة فضالي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.