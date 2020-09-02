بملابس كلاسيك.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة









خطفت منة فضالي الأنظار فى الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذا اكمام مشكوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معها بنطلون مميز بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها.





اقرأ إيضا..





وأنتعلت منة فضالي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.



