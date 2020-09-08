قادمة من ميلانو.. «ويز إير» العالمية تستأنف رحلاتها إلى الإسكندرية بعد توقف 4 أعوام

تستأنف شركة "ويز إير" العالمية، اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري، رحلاتها المباشرة إلى مطار الاسكندرية قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية، بعد توقف دام لنحو 4 أعوام، بهدف جذف الوفود السياحية إلى السوق المحلي.





قال سيف بهجت، المدير التنفيذى لشركة "نيوستار" لخدمات الطيران الوكيل المحلى لشركة "ويز إير"، إنه سيتم تنظيم 3 رحلات أسبوعيا بين الإسكندرية وميلانو فى إيطاليا أيام السبت والثلاثاء والخميس خلال الشهر الجارى.





ولفت إلى أن شركة ويز إير ستنظم خط طيران آخر بين أبوظبى بمدينة الإمارات حتى الإسكندرية خلال الشهر المقبل، بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا أيام الإثنين والأربعاء والجمعة ضمن خطة توسعية للخط.





وذكر أن شركة ويز إير تستهدف تنظيم عدد من خطوط الطيران الجديدة خلال السنوات المقبلة، حيث قامت " ويز أير بتدشين شركة طيران أبوظبى بهدف تنظيم رحلات طيران جديدة بهدف إنعاش تدفق الوفود السياحية.





وتعد ويز أير من أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم.



