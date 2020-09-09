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أخبار البلد

بينهم 3 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 358 شابًا بالإسماعيلية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية  358 شابًا ، منهم 3 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 1836 شابًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من نمر ضامن  مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أغسطس الماضي تلقت المديرية 13 شكاوى مطالب عمالية، تم تحويل 4 منها للمحكمة العمالية وتسوية 2 شكوى أخري ، و 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بعقد ندوتين توعية عمالية في كلًا من شركتي  "جى بى تك" و"فيرتكال جينز" لصناعة الملابس الجاهزة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات طبقًا لما تضمنه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   82   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 143 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

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