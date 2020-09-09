لو مصابة بسكر الحمل.. مضاعفات خطيرة تحدث لطفلك عند الولادة

سكري الحمل هو مرض السكري يتم تشخيصه لأول مرة أثناء الحمل مثل الأنواع الأخرى من داء السكري يؤثر سكري الحمل على كيفية استخدام خلاياك للسكر (الجلوكوز) يتسبب سكري الحمل في ارتفاع نسبة السكر في الدم مما قد يؤثر على حملك وصحة طفلك.
ووفقا لموقع مايو كلينك هناك مضاعفات التي قد تؤثر على طفلك إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل ، فقد يكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بما يلي:
الوزن الزائد عند الولادة
يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الأمهات إلى زيادة حجم أطفالهن عن المعدل الطبيعي، الأطفال الكبار جدًا أولئك الذين يزنون 9 أرطال أو أكثر هم أكثر عرضة للانحشار في قناة الولادة أو لديهم إصابات أثناء الولادة أو يحتاجون إلى ولادة قيصرية.
الولادة المبكرة (المبكرة)
قدد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة خطر تعرض النساء للولادة المبكرة والولادة قبل الموعد المحدد أو قد يوصى بالولادة المبكرة لأن الطفل كبير.
صعوبات خطيرة في التنفس
قد يعاني الأطفال الذين يولدون مبكرًا لأمهات مصابات بسكري الحمل من متلازمة الضائقة التنفسية وهي حالة تجعل التنفس صعبًا.
انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم)
يعاني أطفال الأمهات المصابات بسكري الحمل في بعض الأحيان من انخفاض في نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) بعد الولادة بوقت قصير، وقد تسبب النوبات الشديدة من نقص السكر في الدم نوبات عند الطفل، ويمكن أن تؤدي التغذية السريعة وأحيانًا محلول الجلوكوز الوريدي إلى إعادة مستوى السكر في دم الطفل إلى المستوى الطبيعي.
السمنة ومرض السكري من النوع 2 لاحقًا في الحياة
يتعرض أطفال الأمهات المصابات بسكري الحمل لخطر أكبر للإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.
ووفقا لموقع مايو كلينك هناك مضاعفات التي قد تؤثر على طفلك إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل ، فقد يكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بما يلي:
الوزن الزائد عند الولادة
يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الأمهات إلى زيادة حجم أطفالهن عن المعدل الطبيعي، الأطفال الكبار جدًا أولئك الذين يزنون 9 أرطال أو أكثر هم أكثر عرضة للانحشار في قناة الولادة أو لديهم إصابات أثناء الولادة أو يحتاجون إلى ولادة قيصرية.
الولادة المبكرة (المبكرة)
قدد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة خطر تعرض النساء للولادة المبكرة والولادة قبل الموعد المحدد أو قد يوصى بالولادة المبكرة لأن الطفل كبير.
صعوبات خطيرة في التنفس
قد يعاني الأطفال الذين يولدون مبكرًا لأمهات مصابات بسكري الحمل من متلازمة الضائقة التنفسية وهي حالة تجعل التنفس صعبًا.
انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم)
يعاني أطفال الأمهات المصابات بسكري الحمل في بعض الأحيان من انخفاض في نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) بعد الولادة بوقت قصير، وقد تسبب النوبات الشديدة من نقص السكر في الدم نوبات عند الطفل، ويمكن أن تؤدي التغذية السريعة وأحيانًا محلول الجلوكوز الوريدي إلى إعادة مستوى السكر في دم الطفل إلى المستوى الطبيعي.
السمنة ومرض السكري من النوع 2 لاحقًا في الحياة
يتعرض أطفال الأمهات المصابات بسكري الحمل لخطر أكبر للإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.