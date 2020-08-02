تحمي من سكر الحمل.. فوائد الرياضة للحامل





بحسب موقع Healthline الطبي إليكِ فوائد الرياضة للحوامل:





1- تقلل احتمالية إصابة الأم بسكر الحمل





2- تسهل عملية الولادة، لذا يفضل ممارسة الرياضة الأمنة في أواخر شهور الحمل





3- تقلل من مشاكل المعدة والإمساك التي تصيب الحوامل





4- ممارسة الرياضة تحمي الحامل من دوالي الأوردة





5- ممارسة الرياضة تخفف من التوتر وتحسن الحالة المزاجية للحامل





6- الرياضة تجنبك اكتئاب الحمل والولادة





7- الرياضة تحسن نشاط الدورة الدموية عند الحامل





8- تحميكي من مشكلة زيادة الوزن خاصة بعد الولادة

عادةً ما ينصح الأطباء بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي لما لها من فوائد مذهلة على الصحة، ويظهر ذلك بعد تقدم العمر، ولم ينس الأطباء فوائد الرياضة للحوامل، فالبعض يعتقد أنه من الأفضل للحامل عدم ممارسة الرياضة لكن الأطباء والدراسات يحثون النساء الحوامل على ممارسة التمارين الرياضية المفيدة لصحة الأم والجنين، وكذلك تسهل عليها علمية الولادة، فهي ليست خطيرة ومضرة كما يعتقد البعض.