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مرأة

احذري .. سكر الحمل يسبب مشاكل صحية للجنين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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آلاء حسن
سكري الحمل هو مرض السكري يتم تشخيصه لأول مرة أثناء الحمل مثل الأنواع الأخرى من داء السكري يؤثر سكري الحمل على كيفية استخدام خلاياك للسكر (الجلوكوز) يتسبب سكري الحمل في ارتفاع نسبة السكر في الدم مما قد يؤثر على حملك وصحة طفلك.


لا يعرف الباحثون بعد سبب إصابة بعض النساء بسكري الحمل والبعض الآخر لا يصاب به، ولكن غالبًا ما يلعب الوزن الزائد قبل الحمل دورًا، وتعمل الهرمونات المختلفة على إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ولكن أثناء الحمل ، تتغير مستويات الهرمون مما يجعل من الصعب على جسمك معالجة سكر الدم بكفاءة هذا يجعل نسبة السكر في الدم ترتفع.


ووفقا لموقع مايو كلينك بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل وتشمل عوامل خطر الإصابة بسكري الحمل ما يلي:

- زيادة الوزن والسمنة.

- قلة النشاط البدني.

- سكري الحمل السابق أو مرض السكري.

- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

- مرض السكري في أحد أفراد الأسرة المباشرين.

- من تضع طفلًا يزيد وزنه عن 9 أرطال (4.1 كجم).
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