يشبه اختبار الحمل.. ابتكار جديد للكشف عن مصابي كورونا

كشفت دراسة جديدة عن اختبار COVID-19 الجديد الذي يمكن أن يعطي النتائج في غضون 15 دقيقة، والاختبار ليس دقيقًا مثل اختبارات PCR التي يمكن أن تستغرق أيامًا للحصول على نتيجة.
ووفقا لموقع healthline يقول الخبراء إن المزيد من الاختبارات قد تساعدنا في التعامل مع جائحة COVID-19، وأصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) هذا الأسبوع تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لاختبار COVID-19 الجديد الذي يسمح بقراءة النتائج مباشرة من قبل مقدمي الرعاية الصحية.
ويقوم مقدم الرعاية الصحية بمسح أنف المريض ووضع العينة على بطاقة اختبار تحتوي على كاشف اختبار بعد حوالي 15 دقيقة.
ويقرأ المزود النتائج من بطاقة الاختبار على غرار بعض اختبارات الحمل ، ويشار إلى النتائج بعدد السطور، ويشير سطرين إلى إصابة COVID-19 ، بينما يمثل سطر واحد نتيجة سلبية.
ووفقا لموقع healthline يقول الخبراء إن المزيد من الاختبارات قد تساعدنا في التعامل مع جائحة COVID-19، وأصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) هذا الأسبوع تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لاختبار COVID-19 الجديد الذي يسمح بقراءة النتائج مباشرة من قبل مقدمي الرعاية الصحية.
ويقوم مقدم الرعاية الصحية بمسح أنف المريض ووضع العينة على بطاقة اختبار تحتوي على كاشف اختبار بعد حوالي 15 دقيقة.
ويقرأ المزود النتائج من بطاقة الاختبار على غرار بعض اختبارات الحمل ، ويشار إلى النتائج بعدد السطور، ويشير سطرين إلى إصابة COVID-19 ، بينما يمثل سطر واحد نتيجة سلبية.