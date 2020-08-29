بحث جديد يكشف انتقال عدوى كورونا للأطفال من سن 10 أعوام

وجدت إحدى الدراسات التي حللت ما يقرب من 60.000 نقطة اتصال من 5706 مرضى مصابين بـ COVID-19 أن معدل انتقال العدوى للأطفال من سن 10 أعوام فما فوق يمكن أن يكون مرتفعًا مثل البالغين.





ووفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، أنه وجدت دراسة أخرى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لديهم حمولة فيروسية أعلى من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين ، مما قد يشير إلى أنهم معرضون لخطر أكبر للانتقال.





لم يكتشف الباحثون فقط أن استخدام تدابير الحماية الشخصية ، مثل الأقنعة ، والتباعد الجسدي أو الاجتماعي يقلل من احتمالية انتقال العدوى ، بل وجدوا أيضًا أن معدل انتقال العدوى للأطفال من سن 10 أعوام فما فوق يمكن أن يكون مرتفعًا مثل البالغين.





ولاحظ الباحثون أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 9 سنوات وما دون يبدو أن لديهم أقل معدل انتقال ، ولكن هذا الخطر لا يزال موجودًا.





حتى أن الباحثين افترضوا أن معدل انتقال العدوى لهذه الفئة العمرية قد يرتفع مع بدء فتح دور الحضانة والحضانات مرة أخرى.





في الواقع ، هناك دراسة أخرى من مستشفى لوري للأطفال في شيكاغو تدعم هذه الفرضية.





وجد الباحثون من تلك الدراسة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لديهم حمولة فيروسية أعلى من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين ، ما قد يشير إلى أنهم معرضون لخطر أكبر للانتقال.

