أستاذ مناعة: إصابات كورونا تعاود الارتفاع في مصر بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر بدأت في الارتفاع، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة التراخي في التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية اللازمة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الضرورى على المواطنين الإلتزام أكثر من أجل عدم إرتفاع الإصابات، وخاصة أن فصل الشتاء على إقتراب، والذى يوجد به الأنفلونزا الموسمية ومن الممكن أن تساهم في انتشار الوباء.

وتابع أنه لا يوجد حل أخر للوقاية من كورونا وتجنبها إلا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، محذرا أنه على الجميع الالتزام الجاد بها.

وأكد أنه لا يوجد علاج لكورونا حتى تلك اللحظة ولم يتم تداول اللقاحات، متابعا أنه حتى إذا كانت موجودة فنسبة فاعليتها لا تصل إلى 100%.