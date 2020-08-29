AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ مناعة: إصابات كورونا تعاود الارتفاع في مصر بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
هاجر إبراهيم

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر بدأت في الارتفاع، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة التراخي في التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية اللازمة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الضرورى على المواطنين الإلتزام أكثر من أجل عدم إرتفاع الإصابات، وخاصة أن فصل الشتاء على إقتراب، والذى يوجد به الأنفلونزا الموسمية ومن الممكن أن تساهم في انتشار الوباء.

وتابع أنه لا يوجد حل أخر للوقاية من كورونا وتجنبها إلا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، محذرا أنه على الجميع الالتزام الجاد بها.

وأكد أنه لا يوجد علاج لكورونا حتى تلك اللحظة ولم يتم تداول اللقاحات، متابعا أنه حتى إذا كانت موجودة فنسبة فاعليتها لا تصل إلى 100%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أسوأ سيناريو لكورونا الشتاء المقبل .. 120 ألف قتيل ضحية الموجة الثانية للفيروس الفتاك في بريطانيا

طبيب : موجة ثانية لفيروس كورونا ابتداء من نوفمبر

أستاذ جهاز هضمي: وعى المواطنين وراء تراجع أعداد الإصابة بكورونا.. فيديو

أستاذ فيروسات: إهمال الإجراءات الوقائية يتسبب في حدوث موجة ارتدادية لـ كورونا

صحة البرلمان: مصر ستكون مركزًا قويًا لإنتاج الأمصال المضادة لـ كورونا

الصحة العالمية: كورونا لم يضعف والموجة الثانية بدأت في بعض الدول ونخشى الشتاء

ترشيحاتنا

انقلاب باشاغا.. ما علاقة تركيا بإيقاف وزير داخلية الوفاق؟

يغفل عنه الكثيرون في يوم عاشوراء.. هذا العمل يقيك الفقر وضيق الرزق

بعد انقلاب السيارة بها.. الجمهور يبحث عن منال سلامة

بعد استقالة شينزو آبي.. محمد بن زايد: ساهم لجعل العالم أكثر أمانًا وازدهارًا

دعاء عاشوراء للميت ينجيه من عذاب القبر ويجعل نوره دائما لا ينقطع

استأصلا ثدي مريضة بالخطأ.. الإدارية العليا تعزل طبيبين كبيرين بمستشفى المطرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور

بسبب الأخبار المزيفة.. يوتيوبر شهير ينتقم من وسائل الإعلام بخدعة جهنمية.. فيديو