البنك المركزي: عملة مصر الوحيدة بالعالم التى أصبحت أكثر قوة خلال أزمة كورونا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، إن جميع الدول تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن معظم الدول قامت بتخفيض عملتها بين 20 لـ 30% ولكن مصر قامت بتجنيب هذا الموضوع.





وأضاف طارق عامر ، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مصر هى درة الأسواق الناشئة وسط عدد من الأسواق العالمية، موضحًا أن عملة مصر ارتفعت فى أزمة كورونا بنسبة 1.4%.





وأوضح طارق عامر أن، عملة مصر الوحيدة فى العالم التى أصبحت أكثر قوة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.





ولفت طارق عامر إلى أن، الاستقرار المالي فى الدولة ساهم بشكل كبير فى قوة عملتها، موضحًا أن ذلك يحسب للقيادة السياسية.





وأشار طارق عامر إلى أن، السوق السوداء فى مصر خلال 2015 كانت كارثة كبيرة، والجميع شاهد ما تم فى هذه الفترة.



