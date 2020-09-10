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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:51 م
انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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أسماء الجنبيهى

أصيب ٥ أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سياره ملاكي على الطريق الصحراوي الكيلو ٤٠ اتجاه العالمين بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق المركز، أسفر عنه إصابة ٥ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.


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المصابين هم: "ندي يوسف عزت ٢١ سنة، مهند محمود محمد ١٩ سنة، محمود محمد عبد الخالق ٥٨ سنة، رضا السيد محمود ٥٣ سنة، محمود مازن محمود ٣ سنوات".


وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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