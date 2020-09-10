بعد حريق المرفأ.. وزيرة العدل اللبنانية تدعو النائب العام لتحرك عاجل

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، إن وزيرة العدل ماري كلود نجم، تقدمت بطلب للنائب العام اللبناني لفتح تحقيق جديد في حريق مرفأ بيروت الذي وقع اليوم بشكل مفاجئ.





وطالبت الوزيرة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، النائب العام غسان عويدات، بإجراء تحقيق فوري ومعمق في حريق مرفأ بيروت.





ودعت نجم، في بيان لها يوم الخميس، إلى المتابعة المباشرة والانتقال إلى المرفأ لإجراء ما يلزم لجلاء واقع الحال، تمهيدًا لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة.





ووفق الصحف الدولية، فقد اشتعلت النيران بشكل كبير في ميناء بيروت، ونشرت وسائل الإعلام لقطات مصورة لاندلاع الحريق.





وحدث الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت بلبنان، وتشير وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن الاشتباه في الحريق وقع داخل مستودع يحوي زيوت ومواد بترولية.



