أراد الصلح فكانت نهايته الموت.. كواليس سقوط صاحب شركة من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته وأسرتها بالشيخ زايد

أمرت نيابة الشيخ زايد بحجز ربة منزل و ٣ من أفراد أسرتها ٢٤ ساعة على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائي عقب تشاجرهم مع زوج المتهمة الأولى الذي أعقبه سقوطه من الطابق الرابع بالحي ١٣.





وكشفت التحقيقات التي باشرها إسلام شاكر وكيل أول نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار أحمد وشاحي رئيس النيابة أن المتوفى صاحب شركة سياحة يبلغ من العمر ٣٥ عاما تزوج منذ عام وكان دائم السفر لإنهاء أعماله.





وأضافت التحقيقات ان خلافا نشب بينه وبين زوجته منذ قرابة ١٠ ايام عندما طلب منها عدم الذهاب لمنزل اسرتها خلال فترة سفره لمدينة دهب فنشبت بينهما مشاجرة وعندما عاد فوجيء بتوجهها لمنزل اسرتها فتوجه اليها لمصالحتها ولكنه تشاجر مع حماته التي رفضت رؤيته لزوجته ما دفعه لدخول الغرفة التي توجد بها زوجته وطلب منها العودة لمنزل الزوجية الا ان حماته نهرته مرددة: ازاي تدخل عليها كده البيوت ليها حرمة.





اضافت التحقيقات ان الزوح قام بدفع حماته فتدخل شقيق زوجته واشتبكا فيما بينهما بالايدي واسرعت الزوحة بالاتصال بنجل خالها المقيم في الشقة التي تعلوهم واسرع الاخير بالاشتباك ايضا مع الزوج ثم احتجزوه داخل غرفة خرجوا منها جميعا وبقى معه نجل خال زوجته فقط واخبروه انهم لن يتركوه حتى تاتي الشرطة لالقاء القبض عليه





واشارت التحقيقات ان الزوج حاول الخروج ثم قفز من شرفة الغرفة بالطابق الرابع ليسقط علي الارض جثة هامدة.





اجرت النيابة مناظرة لجثة المتوفى وتبين اصابته بكسور بالقدمين والضلوع واشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالرئتين كما تم اجراء معاينة لمسرح الحادث لبيان مدى تطابق رواية المتهمين مع تصور الواقعة وتم الاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة مواجهة للعقار محل الحادث، وامرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة كما انتدبت الادلة الجنائية لرفع الاثار البيولوجية من مسرح الحادث، وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة ومدى تورط المتهمين في القاء المتوفي من الطابق الرابع او اجباره علي القفز.



