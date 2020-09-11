محمد داود: 1260 سؤالًا في القرآن موجهًا للعقل.. والعبادات تجتمع على مقصد إيماني واحد

إن القرآن الكريم دعا إلى إطلاق العقول من أسرها ودفعها للتأمل في ملكوت السماوات والأرض واستعمالها في مختلف شؤون الحياة، كما قال تعالى: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (العنكبوت: 20). قال الدكتور محمد داود ، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس،





وأوضح «داود» في تصريح له، أن القرآن الكريم اشتمل على 1260 سؤالًا للعقل البشري فهو يخاطب العقل ولا يخشى النقد، لافتًا إلى أن جميع الآيات القرآنية لا تصادم الحقائق العقلية أو العلمية، منوهًا بأن القرآن الكريم اعتمد في حواره على الدليل العقلي والعلمي في العديد من الآيات، كما في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ» (سورة الحج: 73).









وواصل: إن المتدبر للعبادات التى افترضها الله تعالى على عباده المسلمين تظهر له حقيقة إيمانية، هى أن العبادات وإن اختلفت صورها: «كالشهادتين، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج» كلها تلتقى عند مقصد إيمانى واحد، مضيفًا: أن هذا المقصد الإيماني هو بناء الإنسان بناءً إيمانيًا، يكون به موصولا بالله تعالى، ويكون موضع رضا الله عزَّ وجلَّ، مشيرًا إلى أنه لكل عبادة دورٌ مؤثر فى تحقيق هذا البناء الإيمانى للإنسان.





وأضاف: فنجد الشهادتين تبنيان العقيدة وتربيان الإخلاص لله تعالى ليخرج الإنسان عن حظوظ نفسه والركون إلى الخلق إلى الاعتماد على الخالق والتوكل عليه، وتأتى الصلاة لتصل العبد بربه وتحقق له الطمأنينة وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، فقال الله تعالى: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ» الآية 45 العنكبوت.



