بالترتر وعلى نهج والدتها.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام بجمالها

نشرت الفنانة عزة مجاهد ابنة النجمة فيفى عبده صورة جديدة لها عبر حسابها قصتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، تستعرض من خلالها جمالها وقوامها الجذاب.





ظهرت "عزة مجاهد" في الصورة بإطلالة جمالية أكثر من رائعة، مرتدية بادلة شفافة بالترتر، ذات اللون الرمادي الفاتح، من قماش التل، منحتها البدلة قوام فتان، وحرصت على ارتداء جذاء ذات الكعب العالي.





من الناحية الجمالية، اعتمدت عزة مجاهد على شعرها الأسود الطويل ، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها الذى يبرز أنوثتها.





يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.





العمل من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.



