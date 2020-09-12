AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالترتر وعلى نهج والدتها.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام بجمالها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
عزة مجاهد
عزة مجاهد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

نشرت الفنانة عزة مجاهد ابنة النجمة فيفى عبده صورة جديدة لها عبر حسابها قصتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، تستعرض من خلالها جمالها وقوامها الجذاب.


ظهرت "عزة مجاهد" في الصورة بإطلالة جمالية أكثر من رائعة، مرتدية بادلة شفافة بالترتر، ذات اللون الرمادي الفاتح، من قماش التل، منحتها البدلة قوام فتان، وحرصت على ارتداء جذاء ذات الكعب العالي. 


من الناحية الجمالية، اعتمدت عزة مجاهد على شعرها الأسود الطويل ، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها الذى يبرز أنوثتها.


يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.


العمل من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

عزة مجاهد عزة مجاهد
عزة مجاهد عزة مجاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على البحر.. فيفي عبده تشارك متابعيها بصورة جديدة

بحبك أوي.. فيفي عبدة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عزة

ترشيحاتنا

الاهلي يُبكي فرق الدوري| يهزم الإسماعيلي بثلاثية ويضيفه لقائمة ضحاياه

علقت على أغاني المهرجانات.. ميادة الحناوي توجه رسالة لـ هاني شاكر

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة: فايلر يقود بيراميدز الموسم المقبل

محامي صالح جمعة: الزمالك أرسل فريق محامين للدفاع عن اللاعب بسبب عبدالله جمعة

أخبار الرياضة.. أول تحرك من الأهلي بشأن أزمة صالح جمعة.. صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف مصير النني

بـ فستان فوق الركبة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعصي والدماء.. معركة عنيفة بين باكستانيين في شوارع السعودية.. فيديو

بعد إصابة عدد كبير من التلاميذ بـ كورونا.. إغلاق تام لمدرسة ابتدائية

أب يسامح مغتصب وقاتل طفلته ويوجه له رسالة غريبة داخل المحكمة.. فيديو