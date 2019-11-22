ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تطلب الدعاء لخالتها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
عزة مجاهد وفيفي عبده
عزة مجاهد وفيفي عبده
Advertisements
شيرى نبيل
حرصت عزة مجاهد ابنة فيفي عبده على الدعاء لخالتها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " .

وعلقت عزة علي الصورة :" خالتي في ذمة الله برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".

من ناحية أخرى توفيت منذ قليل الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للنجمة فيفى عبده، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.

وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة شقيقة فيفي عبده بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. عقوبات مدوية تنتظر الزمالك وحالة وحيدة تنقذ القلعة البيضاء.. مباريات الأهلي على استاد القاهرة

راكبة في حالة سُكر تحاول فتح باب الطوارئ أثناء رحلة جوية.. شاهد

بعد السخرية منه.. 10 صور تكشف فخامة فستان مي عمر

أعشاب طبيعية لخفض ضغط الدم في دقائق

وزيرة الغلابة.. غادة والي من 19 شارع المراغي بـ العجوزة إلى الأمم المتحدة

مفاجأة.. الكاف يدرس تعديل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021

AdvertisementS

الصدفة تقود نجل الرئيس الاسبق للإعلان .. التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لـ سوزان مبارك

غادة والي أول الراحلين.. مصادر: تعديل وزاري خلال أيام

شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن رئاسة الأهلي

أبويا لمس أجزاء حساسة من جسمى بعد وفاة أمي بشهر وأخويا اتحرش بيا .. تفاصيل حكاية فتاة الشروق

عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر

رحلة قتيلة المواسير من الاقصر الى القطامية.. اتطلقت من 5 شهور بدون علم أهلها وابوها خلص عليها

يلقي الدولارات على الجمهور | محمد رمضان يدخل حفل موسم الرياض بـ سيارة فيراري

بتنقل الكلام للجيران .. ربة منزل تقتل ابنة زوجها في الجيزة | تفاصيل

تفاصيل أسعار الفائدة على جميع الودائع والشهادات في البنك الأهلي المصري

الفنان شادي الأمير يحرر محضرا ضد زوجته لإهمال اطفالهما .. تفاصيل جديدة

وكيل البرلمان :إجراء تعديل وزاري يتعدى 10 حقائب

مش لازم beIN Sports .. كيف تشاهد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 مجانا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تعرف على قصص 3 مخترعين ساهموا في ابتكار التلفزيون

بـ فستان قصير | نادية الجندي بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور | صور

لص يكتشف وجود طفل داخل سيارة بعد سرقتها.. رد فعل مذهل