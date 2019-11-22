عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تطلب الدعاء لخالتها

حرصت عزة مجاهد ابنة فيفي عبده على الدعاء لخالتها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " .



وعلقت عزة علي الصورة :" خالتي في ذمة الله برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".



من ناحية أخرى توفيت منذ قليل الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للنجمة فيفى عبده، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.



وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.