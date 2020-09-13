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ديني

علي جمعة: المؤخر من اختراع المصريين والرجل يملك في البيت ثلاثة أشياء فقط .. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:32 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر في الأساس يدفع للمرأة لتشتري حاجة بيت الزوجية، ويعطيها الزوج مهرها بشكل كامل، ولكن المؤخر من اختراع المصريين.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن السبب في اللجوء للمناصفة في الشراء وتجهيز منزل الزوجية هو قلة القدرة وصعوبة تجهيز الرجل للبيت بمفرده، موضحا أن كل ما في البيت ملك للمرأة إلا الثياب والكتب والسلاح.

وأشار إلى أنه في الخمسينيات كانت البنت تتزوج بـ150 جنيه، ولم يكن في جهازها الثلاجة لعدم حاجتها إليها، كما أن الروتين اليومي للمرأة لم يكن كوقتنا هذا فكان وقتها كله في رعاية البيت، والآن تحول نمط حياتنا بسبب تطور الحياة ودخولها سوق العمل.

وأضاف: الان البوتاجاز والثلاجة، من الأمور المهمة في بيت الزوجية، وهنا تكون الحكمة في طلب تكاليف الزواج أي طلب ما يحتاجه البيت، وليس كما نرى الآن نجد شراء أنواع من نفس النوع، فالله يقول (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) والسرف هو وضع الشئ في غير مكانه.

وأوضح، أن المتحكم في طلب تجهيز بيت الزوجية هو حالة ومقدرة العريس، وهذا يكثر في زواج الصالونات الذي فيه إملاء الشروط ثم الموافقة من العريس أو الرفض، منوها أنه لو كان الزواج عن حب فعلى ولي الأمر أن يترك تنازلا يقدره بنفسه مقابل هذا الحب حتى لا يتفارق المتحابين.
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