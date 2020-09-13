علي جمعة: العرف أغلبه صحيح وبعضه باطل لأنه يخالف شرع الله.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزواج سنة إلهية وسنة شرعية، مشيرا إلى أن أمورا كثيرة من المتعلقة بالزواج ترجع إلى قوله تعالى "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن العرف أغلبه صحيح ولذلك أرشدنا الله إليه، وبعضه باطل يخالف شرع الله.





وأشار إلى أن الله هو الذي خلق الإنسان وجعله اجتماعيا وخلق عنده ملكة لاستمرار هذا الاجتماع البشري، والمجتمع يقوم بقواعد تدفعه للأمام وإلا لما كانت صالحة للتعامل بها.



