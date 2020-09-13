عمر صميدة: البرلمان القادم سيساعد القيادة السياسية في اتخاذ قرارات سليمة

عبر الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، عن سعادته لإنشاء التحالف الانتخابي لمجلس النواب، مؤكدًا أن الدولة مقبلة على عهد يتحالف فيه الجميع من أجل مصلحة الوطن.





وأضاف خلال كلمته اليوم بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للاعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب ٢٠٢٠، أن البرلمان القادم مهم جدا لأن هذا البرلمان سيساعد القيادة السياسية على إعطاء قرارات سليمة وسوف يشرع القوانين التي تساهم في ذلك، وعلينا جميعا التكاتف فسوف نتفق ونختلف وهذا جزء من العملية الديمقراطية ولكن في النهاية علينا الاتحاد من أجل الوطن.





وتابع، نتمني أن نري في البرلمان القادم نواب يمكنهم منح ما لديهم من خبرات لخدمة الدولة المصرية، وسوف تكون مصر دولة آمنة بشعبها، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي القادم يُلقي عبء كبير على أن تقوم بالشرح وتشجيع المواطنين للخروج والمشاركة في الانتخابات بكل حرية.



