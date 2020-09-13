يعلن عنها قريبا.. الزراعة: وضع قيم إيجارية تراعي البعد الاجتماعي للمزارعين.. فيديو

قال محمد القرش المتحدث الرسمي لـ وزارة الزراعة ، إنه بعد التوجيه من رئيس الوزراء تم عمل لجنة من وزارات الزراعة والري والأوقاف للتنسيق بينها من أجل وضع قيمة إيجارية موحدة لكل الأراضي، وتم وضع قيم إيجارية تراعي البعد الاجتماعي للمزارعين سيعلن عنها قريبا.





هناك تناغما كبيرا بين الوزارات و الرئيس السيسي ، ومن ضمن التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء أنه لابد من وجود قيم موحدة للإيجار لأن اختلاف القيم الإيجارية بين المحافظات يؤدي إلى وجود تفاوت في راحة المواطن المصري. وأكد القرش خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنموحدة





وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ، أن صغار المزارعين هم المستفيدون من توحيد قيمة الإيجار، مؤكدا أن الوزارة تحاول تطوير نظم الإنتاج لديهم ونظم الري أيضا وإنتاج كارت الفلاح لتسهيل عملهم.









ونوه إلى أن العمل الحكومي بشكل عام الآن يقام بشكل متناغم وإذا حدثت أي مشكلة يتم التفكير في حل جذري بمشاركة جميع الأطراف من الوزارات.