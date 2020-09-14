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مرأة

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:10 م
فوائد الجوافة
فوائد الجوافة
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رشا عوني
يغفل الكثير فوائد الجوافة الصحية، فهي غنية بالفيتامينات و المعادن المختلفة التي يحتاجها الكبار والصغار، كما أنها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري و الضغط لذا ينصح بتناولها بشكل يومي دون الإفراط فيها.

وبحسب موقع healthline إليك فوائد الجوافة الصحية .. 

1- مفيدة لمرضى السكري
أثبتت الأبحاث أن مستخلص أوراق الجوافة يحسن مستويات السكر في الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ، ومقاومة الأنسولين، كما أكدت إحدى الدراسات التي أجريت على 19 شخصًا أن شرب شاي أوراق الجوافة يخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة وتستمر التأثيرات لمدة تصل إلى ساعتين .

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2- صحية لمرضى القلب
أكدت الدراسات أن الجوافة تساعد على ضبط مستوى ضغط الدم لما تحتويه من نسبة من البوتاسيوم 

3- مفيدة للقلب 
تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار ، مما يحمي من مشاكل القلب وتساعد في تحسين عمل عضلة القلب . 

4- مفيدة للجهاز الهضمي والمعدة
الجوافة غنية بالألياف التي تحمي من الإمساك ، كذلك تساعد على تنظيف الأمعاء  

الجوافة تسهل عملية الهضم ، وتساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء.
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