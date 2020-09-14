في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

يغفل الكثير فوائد الجوافة الصحية، فهي غنية بالفيتامينات و المعادن المختلفة التي يحتاجها الكبار والصغار، كما أنها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري و الضغط لذا ينصح بتناولها بشكل يومي دون الإفراط فيها.





وبحسب موقع healthline إليك فوائد الجوافة الصحية ..





1- مفيدة لمرضى السكري

كما أكدت إحدى الدراسات التي أجريت على 19 شخصًا أن شرب شاي أوراق الجوافة يخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة وتستمر التأثيرات لمدة تصل إلى ساعتين . أثبتت الأبحاث أن مستخلص أوراق الجوافة يحسن مستويات السكر في الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ، ومقاومة الأنسولين،





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2- صحية لمرضى القلب

أكدت الدراسات أن الجوافة تساعد على ضبط مستوى ضغط الدم لما تحتويه من نسبة من البوتاسيوم





3- مفيدة للقلب

تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار ، مما يحمي من مشاكل القلب وتساعد في تحسين عمل عضلة القلب .





4- مفيدة للجهاز الهضمي والمعدة

الجوافة غنية بالألياف التي تحمي من الإمساك ، كذلك تساعد على تنظيف الأمعاء





الجوافة تسهل عملية الهضم ، وتساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء.