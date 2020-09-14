AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل رفسات الجنين تشير إلى مشاكل صحية ؟

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر على النساء نظرا للتغيرات الجسدية والفسيولوجية لذلك يزداد القلق والخوف في هذة الفترة.

تتساءل الكثير من الامهات هل رفسات الجنين تدل على ان الجنين لايحصل علي أكل كفايه او هناك مشاكل صحيه بالأم لان هذا الامر يشغل أذهانهم.

وأجابت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن هذا السؤال أن ركلات الجنين وحركاته تدل على سلامة الجهاز العصبي والعضلي(الحركي).

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن الجنين له ردة فعل واستجابة للمؤثرات مثل : صوت الأم الضحك ،الأكل خصوصًا البارد ،الموسيقى، الاصوات وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقف عن الإكثار منه .. 7 أضرار يسببها الإفراط في تناول الثوم

مضاعفات صحية خطيرة .. أعراض غير متوقعة لزيادة الكالسيوم فى الجسم

حلول لكل مشاكل الرضاعة للأم والطفل

بداية من الشهر السابع.. 10 فيتامينات بوجبة واحدة للأطفال

أسباب غير متوقعة لتشنجات الساق ليلا

لا تخطر على بالك.. 14 سببا وراء كثرة التبول

ترشيحاتنا

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب

فوائد التين الشوكي للجنس والحامل

أمام عيني .. شاب يروي تفاصيل موت خطيبته في آخر موعد بينهما

"القومي للطفولة"يتقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

بعد بن شرقي وأوناجم.. انتقال بانون لـ الأهلي يفجر ثورة غضب في المغرب

أحمد حسن: الأهلي قادر على تعويض فايلر بمدرب أجنبي جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة شبابية

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

بملابس كاجوال .. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور