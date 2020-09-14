هل رفسات الجنين تشير إلى مشاكل صحية ؟

فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر على النساء نظرا للتغيرات الجسدية والفسيولوجية لذلك يزداد القلق والخوف في هذة الفترة.
تتساءل الكثير من الامهات هل رفسات الجنين تدل على ان الجنين لايحصل علي أكل كفايه او هناك مشاكل صحيه بالأم لان هذا الامر يشغل أذهانهم.
وأجابت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن هذا السؤال أن ركلات الجنين وحركاته تدل على سلامة الجهاز العصبي والعضلي(الحركي).
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن الجنين له ردة فعل واستجابة للمؤثرات مثل : صوت الأم الضحك ،الأكل خصوصًا البارد ،الموسيقى، الاصوات وغيرها.
تتساءل الكثير من الامهات هل رفسات الجنين تدل على ان الجنين لايحصل علي أكل كفايه او هناك مشاكل صحيه بالأم لان هذا الامر يشغل أذهانهم.
وأجابت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن هذا السؤال أن ركلات الجنين وحركاته تدل على سلامة الجهاز العصبي والعضلي(الحركي).
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن الجنين له ردة فعل واستجابة للمؤثرات مثل : صوت الأم الضحك ،الأكل خصوصًا البارد ،الموسيقى، الاصوات وغيرها.