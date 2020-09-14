6 خطوات للوقاية من التبول الليلي عند الأطفال.. اتبعها

يعاني بعض الأطفال من مرض التبول الليلى الذي ينتج عن عدة عوامل نفسية وجسدية لذلك هناك بعض الخطوات الوقائية التي يجب اتباعها لتجنب التبول الليلي.
وعرضت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية طرق للوقاية من التبول الليلي عند الأطفال وذلك باتباع التالي ":
- التبول بانتظام خلال ساعات اليوم بمعدل تبول كل ٤-٦ ساعات ع الأقل.
- التبول قبل الذهاب للنوم مباشرة.
- التوقف عن شرب السوائل ساعتين قبل النوم.
- علاج الإمساك إن وجد.
- حل المشاكل النفسية اللتي تكون في محيط الطفل.
- التوجه لطبيب جراحة بولية
وعرضت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية طرق للوقاية من التبول الليلي عند الأطفال وذلك باتباع التالي ":
- التبول بانتظام خلال ساعات اليوم بمعدل تبول كل ٤-٦ ساعات ع الأقل.
- التبول قبل الذهاب للنوم مباشرة.
- التوقف عن شرب السوائل ساعتين قبل النوم.
- علاج الإمساك إن وجد.
- حل المشاكل النفسية اللتي تكون في محيط الطفل.
- التوجه لطبيب جراحة بولية