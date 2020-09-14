AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:06 م
علي لطفي وياسر إبراهيم
علي لطفي وياسر إبراهيم
Advertisements
حسام الحارتي
تعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي " ياسر إبراهيم وعلي لطفي "، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد أن نتيجة فحوصات كورونا الخاصة بالثنائي جاءت إيجابية، مشيرا إلي عمل مسحة أخرى غدا "الثلاثاء"، للتأكد من إصابتهم .

وتابع:" تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية وعزل ثنائي الفريق لحين التأكد من إصابتهم بصفة رسمية.


وأشار إلى خروج الثنائي من قائمة الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فايلر يظهر في ملعب التتش قبل إجراء المسحة

أول قرار من الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا

محمد عواد يوجه رسالة لـ حمدي فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا

رامي ربيعة يوجه رسالة لـ حمدي فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا

للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.. مسحة طبية للاعبي الاتحاد السكندري قبل خوض التدريبات |صور

غيابات بالجملة.. الاتحاد السكندري في مأزق قبل مواجهة الزمالك بالدوري

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعلن تخلص جماعة الإخوان الإرهابية من الخائن محمد علي

عدو المصريين وصانعة الأزمات .. إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بـ كورونا

هل حوّل إيهاب جلال وجهة محمد إبراهيم من الأهلي لـ بيراميدز .. مصدر يحسم الجدل

300 فرد.. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف شروط عودة إقامة الأفراح مرة أخرى.. شاهد

سعر الذهب يرتفع 10 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

الحكومة: قطع المرافق على الشقق المخالفة.. وسعر الوحدات سيرتفع عقب التصالح

AdvertisementS

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا المستجد

صورة تثير الجدل.. حقيقة توقيع محمد إبراهيم لـ بيراميدز رسميا

بعد العرض الكتالونى .. 3 مؤشرات تحسم موقف محمد صلاح من الانضمام لـ برشلونة

شكوى الجبلاية للفيفا.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك لقاء حرس الحدود

المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

هل حوّل إيهاب جلال وجهة محمد إبراهيم من الأهلي لـ بيراميدز .. مصدر يحسم الجدل

مسحة طبية غدا.. قلق في معسكر الأهلي ببرج العرب بعد ظهور كورونا

أحمد حسن: الأهلي قادر على تعويض فايلر بمدرب أجنبي جديد

أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة

الزمالك ينهي الشوط الثالث متفوقا على الأهلي بالكرة الطائرة

الزمالك يتراجع عن موقفه الرافض لعدم خوض مباراة الحدود

إيهاب جلال يستقر على الرحيل من المقاصة.. ومحاولات أخيرة لإقناعه بالبقاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الأهلي في الشوط الأول وسط تألق الزنفلي

لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور

شاهد | الصور الأولى من حفل زفاف ديانا كرزون