بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات النادي الأهلي بالدوري والكأس

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.





ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور ال16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور ال8 للبطولة.





وجاء جدول مباريات النادي الأهلي كالأتي:





مصر المقاصة يوم 19 سبتمبر

نادي مصر يوم 23 سبتمبر

طنطا يوم 27 سبتمبر

المقاولون العرب يوم 4 أكتوبر

إنبي 7 أكتوبر

بيراميدز 11 أكتوبر

وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر.



