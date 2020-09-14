AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات النادي الأهلي بالدوري والكأس

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.

ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور ال16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور ال8 للبطولة.

وجاء جدول مباريات النادي الأهلي كالأتي:

مصر المقاصة يوم 19 سبتمبر

نادي مصر يوم 23 سبتمبر

طنطا يوم 27 سبتمبر

المقاولون العرب يوم 4 أكتوبر

إنبي 7 أكتوبر

بيراميدز 11 أكتوبر

وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. اتحاد الكرة الطائرة يعلن جدول منافسات الدوري والكأس

لقب الأميرة السمراء.. كيف يستعد قطبا مصر والمغرب لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

استعدادا لموقعتي الرجاء في دوري الأبطال.. الزمالك يخوض 10 مباريات

إصابة شريف أشرف ببلع اللسان أثناء مباراة القناة والبنك الأهلي

لجنة المسابقات تعلن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الدورى

إعلان جدول بقية أسابيع الدوري.. وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر

ترشيحاتنا

أمير عبدالعزيز يكشف عن إصابة مصطفى فتحي

رضا عبد العال: الدفع بـ جنش في مباراة الإنتاج غلطة

41 ألف جنيه إسترليني.. تأجيل استئناف أحمد عز ضد حكم إلزامه بدفع مصاريف أبنائه

بعد قرار التحقيق معها.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني

حكم تغيير النية أثناء الصلاة.. يُصلي العصر وأتذكر أنه نسي الظهر ماذا يفعل؟

أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

كيفية تركيب الرموش

شاهد.. ضابط يدهس رأس شاب أسود في الأرض.. واعتداء عنيف عليه