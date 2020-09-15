بسبب الكيك.. أحمد حلمي يسخر من ابنته على الهواء

كشف الفنان أحمد حلمي ، تفاصيل فترة حظر تحرك المواطنين ، والتي كانت مفروضة منذ بداية تفشي فيروس كوفيد-19، والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال حلمي ، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC"، لم أخرج من المنزل خلال فترة الحظر؛ بسبب جائحة كورونا، مضيفا أنه يعشق الجلوس في المنزل.





وأضاف حلمي: "اكتشفت شوية حاجات في البيت، شوية حنفيات بايظة ومصلحتهاش، وجمعت شوية كتب وقلت حان وقت القراءة، وقلت هرسم، وبرضه مكنتش بقوم من على الكنبة".



