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أخبار العالم

تزامنا مع توقيع اتفاق السلام.. إطلاق صواريخ من غزة وسقوط جرحى إسرائيليين ..فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية، بإصابة 3 إسرائيليين في أسدود شمالي قطاع غزة؛ في قصف صاروخي تزامن مع توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن 8 جرحى بين المستوطنين بسقوط صاروخ أطلق من غزة على مستوطنة أسدود.

بينما ذكرت القناة 12 العبرية، أن 4 مستوطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخين "أطلقا من غزة باتجاه المستوطنات والدفاعات الأرضية تتصدى لأحدهما".

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