تزامنا مع توقيع اتفاق السلام.. إطلاق صواريخ من غزة وسقوط جرحى إسرائيليين ..فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية، بإصابة 3 إسرائيليين في أسدود شمالي قطاع غزة؛ في قصف صاروخي تزامن مع توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض.
وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن 8 جرحى بين المستوطنين بسقوط صاروخ أطلق من غزة على مستوطنة أسدود.
بينما ذكرت القناة 12 العبرية، أن 4 مستوطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخين "أطلقا من غزة باتجاه المستوطنات والدفاعات الأرضية تتصدى لأحدهما".
إطلاق صاروخين من قطاع #غزة على #إسرائيل https://t.co/lCUaEPNJ6T#إرم_نيوز pic.twitter.com/Egk2XQvsYV— إرم نيوز (@EremNews) September 15, 2020
القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ قبل قليل في عسقلان pic.twitter.com/butdDhScdm— rt غزة (@saedswerky_RT) September 15, 2020