AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أكتوبر المقبل.. مصدر يكشف عن موعد انعقاد عمومية الجبلاية الطارئة لإقرار اللائحة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:35 م
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
Advertisements
يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، بصدد الإعلان عن خارطة طريق لإجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية مهلة 24 ساعة تنتهي غدًا 15 سبتمبر من أجل إرسال خارطة الطريق إلى فيفا وابتز تتضمن موعد إقامة الجمعية العمومية واعتماد لائحة النظام الأساسي إلى جانب تحديد موعد الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل.

وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية استقرت على إجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية بعد انتهاء منافسات الدورى الممتاز فى شهر أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن إجراء مراسم الجمعية العمومية غير العادية سوف تجرى خلالها إقرار التعديلات على لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

وتتمسك اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب ببطلان أى انتخابات تجرى قبل الانتهاء من تصنيف الأندية فى نهاية الموسم الجارى.


فيما يرفض مسؤولو الفيفا تأجيل إجراء الانتخابات وحذر مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من التأخير فى الإعلان عن موعد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محصلش.. مجدى عبدالغني يكشف حقيقة إرسال الفيفا خطابا للجبلاية بإقامة الانتخابات لمدة عام

الجبلاية فى ورطة .. فيفا يتمسك بالعمومية واللجنة الخماسية تماطل والأولمبية تهدد بالبطلان

قبل 28 أغسطس.. أحمد مجاهد يطالب اللجنة الخماسية بسرعة تحديد موعد الجمعية العمومية والانتخابات..فيديو

أحمد مجاهد: حديث هشام حطب بشأن عمومية الجبلاية خاطئ.. ومحاولات لإبقاء الجنايني لأطول فترة.. فيديو

العمومية تشعل الصراع فى الجزيرة.. الأوليمبية تهدد والحرس القديم يرفع شعار عايز حقي.. والجبلاية تستنجد بالفيفا

أحمد مجاهد: خطاب الفيفا تجاهل محاذير الأولمبية بشأن عمومية الجبلاية

ترشيحاتنا

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة مريضة بمستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد

رئيس الوزراء: التعليم للجميع دون تمييز.. وهدفنا هو محو الأمية

بعد رحيله عن الزمالك .. كارتيرون يتابع حساب التعاون السعودي على تويتر

الرئيس السيسي يرحب بالطفل صاحب اقتراح تدريس مادة الأخلاق

بخمس خطوات .. مرفق الكهرباء يوضح كيفية نقل ملكية العداد

يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعب.. إيني الإيطالية تعلن كشف غاز جديدا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة الشعب.. حلم نازى للزعيم هتلر يتحول إلى فولكسفاجن العالمية

بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور